"Эти сцены напоминают мне Сараево во время войны". Загреб разрушен землетрясением, фаны Динамо З помогают пострадавшим

Загреб сегодня проснулся в ужасе – столицу Хорватии всколыхнуло мощное землетрясение. Известные футболисты поддерживают своих земляков, а болельщики местного Динамо ликвидируют последствия.

Загреб утром почувствовал три сильных толчка. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла с эпицентром в 10 километрах от города. Хорватскую столицу так не трясло более 140 лет.

Как сообщают местные СМИ, уничтожено много домов и авто, поврежден главный собор, пострадали около 20 человек, 15-летняя девочка в критическом состоянии – сначала ее даже признали мертвой.

Землетрясение задело главный стадион страны Максимир, на котором недавно играл в Лиге чемпионов Шахтер. Загребское Динамо информирует, что повреждены западная и восточная трибуны, обвалились небольшие бетонные конструкции, потрескались стекла.

Не так страшно, а вот некоторые улицы Загреба выглядят значительно хуже – обвалились части домов. Это все на фоне коронавирусного карантина в городе.

"Эти сцены сегодняшнего Загреба напоминают мне родное Сараево во время войны, которое я видел по телевидению и на фотографиях. Думал, что никогда больше такого не увижу", – комментирует ситуацию игрок загребского Динамо Амер Гояк.

Фанаты Динамо сразу вышли помогать. В результате землетрясения был поврежден один из роддомов столицы – десятки беременных женщин должны были выбежать на улицу. Bad Blue Boys приносили им необходимые вещи и одеяла, а также транспортировали оборудование.

В целом по всему городу с последствиями стихии боролись несколько тысяч представителей фанатского сообщества. Это обычная практика для Bad Blue Boys – они постоянно выступают волонтерами. В последнее время фаны помогали старикам и инвалидам во время карантина.

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Знаменитые хорватские футболисты в соцсетях выражают поддержку землякам.

Экс-форвард Баварии и Ювентуса Марио Манджукич призывает Загреб быть сильным:

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич молится за страну:

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен также:

Форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич записал обращение к жителям Загреба:

Бывший форвард Вердера Иван Класнич призывает помогать:

Многие балканские футбольные клубы выражают поддержку Загребу. Даже главный враг столичного Динамо – Хайдук:

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