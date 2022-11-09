"Позволю себе согласиться с Мироном Маркевичем, который отметил, что на фоне выступлений наших команд в еврокубках молодежная сборная Украины выглядит как большое светлое пятно. Решить такую ​​сложную задачу в такое сложное время – это большое достижение команды.

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Почему я был одним из немногих, кто поддерживал Ротаня с первого дня его работы в молодежке? Потому что я всегда уважаю многодетных родителей – эти люди не умеют работать кое-как, у них большой уровень ответственности. Мы это видели на примере работы Андрея Шевченко, создавшего такую ​​сборную Украины, которая не просто достигала серьезных результатов, а играла в футбол, который всем нравился. Так же случилось и у Ротаня. Я с нетерпением жду молодежного чемпионата Европы.

Я знаю, какой жизненный путь прошел Руслан Ротань, помню, как он переходил в Динамо, видел, каким он был капитаном Днепра, – не чужой для меня команды, понимал, что такое сыграть 100 матчей за сборную. В конце концов, я не встречал людей, которые бы плохо о нем высказывались. Признаюсь, что далеко не каждого бывшего футболиста я лично поздравляю с днем ​​рождения, но номер телефона Ротаня у меня есть, и я всегда отправляю ему сообщение", – сказал Павлов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Ротаню удалось вывести молодежную сборную Украины на Евро-2023 (впервые за 12 лет), где ее соперниками будут Испания, Хорватия и Румыния.

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