"Относительно недооценки со стороны французов я скажу так: эти люди – убийцы на футбольном поле. Они очень жаждут побед и голов. Тот же Килиан Мбаппе...

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Сколько историй я о нем слышал... Этот человек выходит на поле с желанием просто уничтожить соперника, забить множество голов и побить все возможные рекорды. И таких игроков в сборной Франции великое множество. Поэтому никакой недооценки с их стороны не было. Тем более, что это был отбор на чемпионат мира, а не товарищеская игра. Думаю, именно поэтому этот вопрос должен потерять актуальность, и уже нет смысла другим ребятам на него отвечать", – сказал Зинченко во время заседания эксперт-клуба Parimatch.

Напомним, во время мартовского цикла отбора на Мундиаль 2022 года подопечные Шевченко расписали три ничьи подряд (с Францией, Финляндией и Казахстаном) и занимают в своей группе второе место, отставая от действующих чемпионов мира уже на 4 пункта.

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