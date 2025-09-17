Несколько дней назад Ювентус победил Интер со счетом 4:3 – победный гол был забит на 90+6-й минуте.

Дубль Влаховича и ошибка Ди Грегорио в видеообзоре матча Ювентус – Боруссия Д – 4:4

"Если мы продолжим так играть, это никогда не закончится. Играть против очень сложной команды спустя три дня [после предыдущего матча] было очень тяжело. Но мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка запасных, и это хороший знак.

У нас были некоторые проблемы, но мы опасно атаковали. Мы пропускали после стандартов, и этого можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия, как у Йилдиза. Я рад, поскольку, учитывая обстоятельства, мы не могли сыграть еще лучше.

У нас нет "игроков стартового состава". Исход матчей решается в последние 20 минут, и после введения правила пяти замен футбол изменился. Проблема заключается в необходимости играть каждые три дня: Кенан к концу матча иссяк, но мы согласны на эту прекрасную ничью. Ничего страшного, это было лучшее, на что мы сейчас способны", – цитирует Тудора TMW.

