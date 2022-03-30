Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский высказался по поводу войны в Украине и того, как игроки Первой и Второй лиги отреагировали на начало агрессии оккупантов.

"То, что россияне делают в некоторых городах, не поддается пониманию. Есть знакомые из Мариуполя, некоторые вещи, которые они рассказывают, невозможно поверить. Люди пьют воду из луж. Мне кажется, эта война во многом хуже Второй мировой. Но я верю, что Бог есть на свете, и он все это не допустит. Российский народ заплатит за все. Он полноценный участник всех преступлений, потому что поддерживает действия своего руководства.

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В большинстве команд и Первой, и Второй лиг почти половина игроков просто не вернулись в Украину после зимних тренировочных сборов. Остались за границей или бежали туда. Я не могу судить. Хотя бы потому, что есть разные ситуации. Я, допустим, вполне могу понять футболистов из таких городов как Мариуполь, Харьков, Сумы.

Но мне тяжело понять игроков из западноукраинских клубов. В любом случае это решение каждого. Каждый за него будет отвечать перед совестью", – рассказал Чижевский в комментарии Fanday.

Добавим, что начался уже 35-й день нападения на территорию Украины. Захватчики надеялись захватить наши земли, однако ВСУ продолжает достойную оборону, испортив все их планы.

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