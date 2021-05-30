"Какими бы ни были идеи, а я считаю, что на старте работы Ротаня были интересные моменты, которые наигрывались, но есть результат. Точнее его отсутствие. Эта сборная жить не будет. В этом варианте.

Ротань: Мне хочется провалиться сквозь землю

Не знаю, какой смысл для Павелко держаться за тренера, который не дает результат и которого он поставил. Пусть Ротань еще 100 раз сможет поднять свою тренерскую карьеру, но давайте закончим его историю с молодежной сборной", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, молодежная сборная Украины на Мемориале Лобановского дважды уступила Азербайджану и Узбекистану и заняла на турнире последнее место, не забив ни одного гола.

Узбекистан U-21 победил на Мемориале Лобановского, легко переиграв Украину – "сине-жёлтые" завершили турнир без голов