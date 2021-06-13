"Почему никто из украинских футболистов не подписал новый контракт с новым клубом перед началом чемпионата Европы? На эту тему рассуждать можно долго. Конечно, есть определенный риск, что ты можешь провалить такой форум, и твоя цена резко снизится. Но при этом рискуют и клубы , которые сейчас рассчитывают на одни суммы, а затем, после удачного выступления какого-то игрока, вынуждены будут платить совсем другие деньги.

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Я могу сказать, что футболистов сборной Украины действительно будут смотреть многие ведущие клубы. Чемпионат Европы – это своего рода витрина, хотя большие команды ведут игроков в течение длительного периода времени. Сейчас они просто могут выйти, скажем так, на финишную прямую своих оценок.

Мои ожидания от сборной Украины оптимистичные. Если наши клубы хорошо выступают в еврокубках, если в сборную приезжают игроки из ведущих команд Европы, то почему мы не должны ждать хорошего выступления от подопечных Андрея Шевченко? С учетом того, что сборная Украины никогда не выходила из группы на чемпионате Европы, то участие в плей-офф турнира уже будет считаться успехом. Но я надеюсь, что это не предел. Каждая победа на Евро – это будет большой праздник для нашей страны.

Наша команда стала более европейской. В заявке сборной Украины – восемь футболистов, выступающих за рубежом. Все эти ребята, как и тренерский штаб, привносят в команду другую ментальность. С обороной у нас почти никогда не было проблем, а выход в атаку хромал. Но Андрей Шевченко над этим хорошо поработал, появились полузащитники, которые перестали бояться играть с мячом. Может, это звучит немного грубовато, но эта сборная Украины уже не такая перепуганная, как была раньше. Многие футболисты прошли Лигу чемпионов, понюхали пороху ведущих европейских чемпионатов. Они не боятся ответственности, умеют играть под давлением. Уверен, что эту команду уже ничем не удивишь", – сказал Шаблий в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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