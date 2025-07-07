"Эта победа – за Динамо и Украину": 7 лет легендарному триумфу Хорватии над Россией (ВИДЕО)
7 июля 18:44 - Читати українською
В сети вспоминают легендарное видео с участием двух экс-игроков Динамо хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.
Ровно семь лет назад, 7 июля 2018-го, сборная Хорватии одолела Россию в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал ЧМ.
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После матча бывшие игроки Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали эмоциональное видео.
"Слава Украине, давай, давай!" – выкрикнул Вида, а Вукоевич добавил: "Эта победа за Динамо и за Украину. Хорватия, вперед!"
Оба хорвата выступали за киевский клуб, и не скрывали поддержки Украины.
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