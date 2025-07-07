В сети вспоминают легендарное видео с участием двух экс-игроков Динамо хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Ровно семь лет назад, 7 июля 2018-го, сборная Хорватии одолела Россию в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал ЧМ.

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После матча бывшие игроки Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали эмоциональное видео.

"Слава Украине, давай, давай!" – выкрикнул Вида, а Вукоевич добавил: "Эта победа за Динамо и за Украину. Хорватия, вперед!"

Оба хорвата выступали за киевский клуб, и не скрывали поддержки Украины.

7 YEARS AGO TODAY



Dynamo Kyiv alumni Ognen Vukojevic & Domagoj Vida celebrated beating russia on pens in the WC QFs by toasting their victory to Ukraine



Frothing bitter russian propaganda went nuts ofc



Respect to our Croatian brothers forever ?pic.twitter.com/0T5vk4kZY7 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 7, 2025

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