Наставник Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от домашней победы его команды над Кудривкой (2:1) в матче 2-го тура УПЛ.

– Очень тяжелая неделя была для нас. Большое спасибо ребятам, которые побороли в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какой бы сложной для нас она не была. Вы видели, как было тяжело. Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце.

Хочу сделать комплимент клубу Кудривка. Они играют в футбол. Мы со своей задачей справились. Надеюсь, дальше будет легче.

– В первом тайме вы переигрывали соперника. Что произошло во второй половине?

– Вратарь выбил мяч, соперник вышел один на один и забил. Комплимент нашей команде за то, что мы вернулись в игру. Очень хотели победить. Давление результата, давление соперника, психологическое давление – наверное, все это сказывалось.

Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как оно болит...

Мы слышим выкрики болельщиков – мужики. Это помогает, – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, 6 августа полузащитник Зари Владимир Белоцерковец внезапно ушел из жизни в возрасте 25 лет.

За свою карьеру он провел 32 матча в УПЛ в составе Зари и Ингульца, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.

