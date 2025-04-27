После ничьей с киевским Динамо Шахтер почти окончательно распрощался с чемпионскими амбициями в текущем сезоне.

Спасение Динамо в добавленное время в видеообзоре матча с Шахтером – 2:2

Вице-капитан Динамо Андрей Ярмоленко поделился деталями камбэка столичного клуба в Класичному в флеш-интервью Tribuna.

"Мы начали с 0:2, поэтому я думаю, что эта ничья для нас сегодня как победа. Второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, был брак, но самое главное, что мы активизировались, играли в смелый футбол и заставили Шахтер 45 минут защищаться.

С ребятами немножко в перерыве пообщались, что мы не можем играть так, как в первом тайме. Надо было добавить эмоций и выигрывать борьбу. Во втором тайме мы исправились.

Теперь будем готовиться к следующей игре, за который дают такие же 3 очка. Еще ничего не решено, надо с холодной головой готовиться к оставшимся матчам", – подчеркнул Андрей Ярмоленко.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм