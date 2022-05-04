Аталанта не забыла о личном празднике хавбека Руслана Малиновского.

Сегодня украинский легионер "Богини" празднует свой 29-й день рождения.

Спасительный голевой пас Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Салернитана – 1:1

По этому случаю Аталанта опубликовала нарезку красивых голов Малиновского. "Эта левая нога родилась 29 лет назад", – подпись в соцсетях клуба из Бергамо.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте летом 2019-го. В футболке бергамасков он провел 126 матчей, в которых оформил 26 голов и 29 ассистов.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд