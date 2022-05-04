"Эта левая нога родилась 29 лет назад": Аталанта поздравила Малиновского нарезкой роскошных голов
18:36 - Читати українською
Аталанта не забыла о личном празднике хавбека Руслана Малиновского.
Сегодня украинский легионер "Богини" празднует свой 29-й день рождения.
Спасительный голевой пас Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Салернитана – 1:1
По этому случаю Аталанта опубликовала нарезку красивых голов Малиновского. "Эта левая нога родилась 29 лет назад", – подпись в соцсетях клуба из Бергамо.
Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте летом 2019-го. В футболке бергамасков он провел 126 матчей, в которых оформил 26 голов и 29 ассистов.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд
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