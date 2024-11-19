Нападающий Лилля и сборной Канады Джонатан Дэвид стал одним из самых востребованных игроков в Европе.

Срок действия контракта Дэвида истекает следующим летом, и он не спешит продлевать соглашение, учитывая интерес со стороны других клубов. Согласно последней информации, в услугах Джонатана заинтересованы такие клубы как Атлетико и Барселона. Также в его агентом контактировали Ювентус и Милан – ожидается, что 24-летний бомбардир получит предложения из АПЛ.

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"Барселона всегда была моей любимой командой, я болел за неё в детстве. Когда ты растешь, поддерживая команду, играть за нее – мечта", – цитирует Дэвида The Athletic.

Вполне возможно, что спортивный директор Барселону Деку подпишет Дэвида, чтобы снизить нагрузку на Роберта Левандовски.

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