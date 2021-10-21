"Эта команда из Мариуполя никому не нужна": Маркевич отреагировал на возможную отставку своего сына
Известный украинский тренер Мирон Маркевич понимает, почему Остапу Маркевичу никак не удается запустить двигатель азовской команды на полную.
"Трудно комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. К сожалению, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь футболистов, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно.
Маркевичу дали два матча, чтобы реанимировать Мариуполь – на замену наставнику уже есть два неожиданных кандидата
Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь – это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиления, конечно нужно было. Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.
Есть ли шансы у Мариуполя набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С Металлистом 1925 у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.
Напомним, после 11-ти туров Мариуполь занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе лишь 4 очка.
"Рівень Динамо – бідний": український гравець, що підсилив би Барселону, і головна "жертва" іспанських ЗМІ у матчі ЛЧ