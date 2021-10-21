"Трудно комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. К сожалению, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь футболистов, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно.

Маркевичу дали два матча, чтобы реанимировать Мариуполь – на замену наставнику уже есть два неожиданных кандидата

Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь – это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиления, конечно нужно было. Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у Мариуполя набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С Металлистом 1925 у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после 11-ти туров Мариуполь занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе лишь 4 очка.

"Рівень Динамо – бідний": український гравець, що підсилив би Барселону, і головна "жертва" іспанських ЗМІ у матчі ЛЧ