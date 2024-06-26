"Эта группа оказалась более сложной": Тедеско подвел итоги группового этапа после ничьи Бельгии с Украиной
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал ничью с Украиной (0:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024.
"Сегодня мы знали, что не можем проиграть. Послание было четким: мы хотели играть и старались победить. Игроки выложились на полную.
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Мы можем забить раньше, можем забить больше, тогда многие вещи даются легче. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо сыграли в конце – если ты пропускаешь один гол, то ты опускаешься ниже плинтуса.
Эта группа оказалась более сложной, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть, а этим командам абсолютно нечего терять. Они также имеют качественных игроков, у нас нет маленьких команд.
Мы здесь и квалифицировались на этот Евро, чтобы быть частью лучших команд. Впереди топ-команда. Вот почему мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы остаться дома. Это те игры, на которые мы рассчитываем, и все возможно", – цитирует Доменико Тедеско официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Бельгия сыграла вничью с Украиной (0:0) и обеспечила себе участие в 1/8 финала, где будет противостоять Франции.
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