"Сегодня мы знали, что не можем проиграть. Послание было четким: мы хотели играть и старались победить. Игроки выложились на полную.

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Мы можем забить раньше, можем забить больше, тогда многие вещи даются легче. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо сыграли в конце – если ты пропускаешь один гол, то ты опускаешься ниже плинтуса.

Эта группа оказалась более сложной, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть, а этим командам абсолютно нечего терять. Они также имеют качественных игроков, у нас нет маленьких команд.

Мы здесь и квалифицировались на этот Евро, чтобы быть частью лучших команд. Впереди топ-команда. Вот почему мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы остаться дома. Это те игры, на которые мы рассчитываем, и все возможно", – цитирует Доменико Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Бельгия сыграла вничью с Украиной (0:0) и обеспечила себе участие в 1/8 финала, где будет противостоять Франции.

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