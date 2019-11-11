Эстудиантес эпически провел открытие обновленного стадиона с огненным львом на крыше арены

Аргентинский Эстудиантес сделал невероятный перфоманс в честь открытия обновленного стадиона Ла-Плата.

Эстудиантес торжественно открыл обновленный стадион Ла-Плата, сообщает официальный твиттер клуба.

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На реконструкцию арены ожидали долгих 13 лет вместо указанных четырех. Впрочем, церемония открытия стадиона того стоило, ведь праздничную программу закрывала голограмма огненного льва на крыше стадиона.

Добавим, что Эстудиантес занимает 5 место в чемпионате Аргентины в сезоне 2019/20, отставая от лидеров соревнования – Лануса и Аргентинос Хуниорс – на 3 очка.

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#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019