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Эстудиантес эпически провел открытие обновленного стадиона с огненным львом на крыше арены

11 ноября 23:48 14 Читати українською
Эстудиантес эпически провел открытие обновленного стадиона с огненным львом на крыше арены
Открытие стадиона Ла-Плата / Cortesia

Аргентинский Эстудиантес сделал невероятный перфоманс в честь открытия обновленного стадиона Ла-Плата.

Эстудиантес торжественно открыл обновленный стадион Ла-Плата, сообщает официальный твиттер клуба.

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На реконструкцию арены ожидали долгих 13 лет вместо указанных четырех. Впрочем, церемония открытия стадиона того стоило, ведь праздничную программу закрывала голограмма огненного льва на крыше стадиона.

Добавим, что Эстудиантес занимает 5 место в чемпионате Аргентины в сезоне 2019/20, отставая от лидеров соревнования – Лануса и Аргентинос Хуниорс – на 3 очка.

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