Лига наций 2024/25, дивизион С, 5-й тур

Группа 1

Азербайджан – Эстония – 0:0

Предыдущий очный матч Эстония выиграла 3:1, поэтому ничья гарантировала ей сохранение прописки в третьем дивизионе.

Грузия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций

Гости уже на первой минуте могли даже выйти вперед, но удар Аниера остановила перекладина. Свой каркас был и у Азербайджана. Под занавес первого тайма Джафаркулиев попал в крестовину.

После перерыва подопечные Фернанду Сантуша окружили штрафную площадку соперника, однако так и не забили. Чемпион Европы 2016 года после 4 поражений наконец-то набрал первое очко. Эстония точно останется в третьем дивизионе, а вот Азербайджану остается молиться на переходные матчи.

Лига наций: Швейцария впервые понизилась в классе, Роналду забил 910-й гол – конкурент Зинченко привез пенальти