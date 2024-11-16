Эстония сдержала Азербайджан и гарантировала себе выживание в 3 дивизионе Лиги наций –чемпион Европы набрал первое очко
Азербайджан и Эстония открыли очередной игровой день Лиги наций 2024/25.
Лига наций 2024/25, дивизион С, 5-й тур
Группа 1
Азербайджан – Эстония – 0:0
Предыдущий очный матч Эстония выиграла 3:1, поэтому ничья гарантировала ей сохранение прописки в третьем дивизионе.
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Гости уже на первой минуте могли даже выйти вперед, но удар Аниера остановила перекладина. Свой каркас был и у Азербайджана. Под занавес первого тайма Джафаркулиев попал в крестовину.
После перерыва подопечные Фернанду Сантуша окружили штрафную площадку соперника, однако так и не забили. Чемпион Европы 2016 года после 4 поражений наконец-то набрал первое очко. Эстония точно останется в третьем дивизионе, а вот Азербайджану остается молиться на переходные матчи.
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