Во 2-м туре отбора на чемпионат мира 2026 года Молдова на своем поле уступила Эстонии (2:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, 2-й тур

Группа I

Молдова – Эстония – 2:3

Голы: Николаеску, 67, Каймаков, 90+1 – Питсон, 19, Саппинен, 30, Кайт, 70

Удаления: Кожокару, 5 (красная карточка) – Палуметс, 48 (вторая желтая карточка)

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Обе команды в первом туре потерпели обидные поражения: Молдова проглотила от Норвегии 5 сухих голов, а Эстония уступила Израилю со счетом 1:2. Поэтому пришло время брать первые очки.

Уже на 5-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Кожокару заработал прямую красную карточку за грязный фол. Эстонцы сразу же взялись реализовывать численное большинство и на 19-й минуте пробили оборону соперника. Кипер молдован среагировал на пушечный удар Шённинга-Ларсена и отбил перед собой, но первым на добивании был Питсон, который и открыл счет. В середине тайма балтийцы удвоили свое преимущество – Саппинен выпрыгнул выше других и головой замкнул подачу с углового.

Сразу после перерыва судья выровнял составы – Палуметс заработал второй "горчичник". На 62-й минуте Бабогло мог сокращать отставание, но головой переправил сферу мимо ворот. Вскоре Николаеску возобновил интригу, прицельно пробив под правую стойку, но Кайт через три минуты снова увеличил преимущество эстонцев до двух мячей. Молдаване, однако, не бросили играть и в добавленное время забили второй раз. На большее не хватило сил.

Победа принесла гостям 3 балла и подняла на вторую строчку турнирной таблицы – теперь в группе І сразу три сборные имеют по 3 пункта (Норвегия, Израиль и Эстония). Молдова без очков последняя.

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