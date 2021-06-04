Товарищеские матчи

Финляндия – Эстония – 0:1

Гол: Саппинен, 59 (пен.)

Венгрия – Кипр – 1:0

Гол: Шафер, 36

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Финны считались фаворитом в спарринге против сборной Эстонии, но поплатились за недооценку соперника. Экспериментальный стартовый состав хозяев позволил эстонцам забрать инициативу в первом тайме. После перерыва гости открыли счет, этот гол и стал решающим в поединке. Напомним, в марте Украина встречалась с финнами в рамках квалификации к ЧМ-2022 и также недооценила соперника, расписав ничью (1:1).

Венгрия минимально обыграла Кипр и с хорошим настроением готовится к Евро-2020, где ее ожидает группа смерти (Португалия, Германия, Франция). В свою очередь Кипр не обременен континетальным первенством, но уже 7 июня встретится на выезде со сборной Украины в рамках товарищеской встречи. Поединок состоится в Харькове.

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