"Да, в этом сезоне Интер получит Скудетто, но Конте никогда не сможет построить команду великих чемпионов, которая войдет в историю. Поэтому я бы не предлагал ему новый контракт на месте руководства Интера.

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Все считают, что Конте играет по схеме 3-5-2, но на самом деле это не так. Это Аякс Луи ван Гала играл с такой схемой, а у нынешнего Интера – 5-3-2. Все играют за линией мяча, это настоящий "автобус". Интеру просто повезло, что сейчас в Италии нет кого-то лучшего их. Если президенту нужен результат не только в Серии А, то он должен гнать Конте", – заявил экс-нападающий в шоу Кристиана Виери Bobo TV.

Отметим, что "нерадзурри" уверенно лидируют в чемпионате Италии. Интер за 8 туров до конца первенства опережает Милан на 11 очков и близок к первому с 2010 года Скудетто.

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