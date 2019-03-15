Эссьен в шаге от перехода в Сабаил – полузащитник станет одноклубником Рыбки

Экс-хавбек Челси и Реала Майкл Эссьен может продолжить карьеру в Азербайджане.

"Можно ли сказать, что я уже договорился с Сабаилом? Точная информация будет чуть позже. Все определится после встречи с руководством клуба.

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Я – футболист, и еще хочу поиграть. После Индонезии я оставался без футбола. В Баку встретился с исполнительным директором Сабаила и он рассказал мне о планах клуба на будущее. Меня это привлекло. Для меня, как для футболиста, это новый вызов. Планы клуба мне понравились, поэтому я решил прийти сюда", – сказал Эссьен в комментарии Аzerisport.

К слову, сегодня 36-летний Майкл посетил матч местного чемпионата между Сабаилом и Карабахом (1:2). Отметим, что за Сабаил выступает экс-голкипер Динамо и Шахтера Александр Рыбка.

Отметим, в марте 2017 Эссьен покинул индонезийский Персиб Бандунг.

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