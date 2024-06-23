Эспаньол переиграл Овьедо (2:0) в ответном матче плей-офф за выход в Ла Лиги сезона 2023/24. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Плей-офф за выход в Ла Лигу 2023/24, финал

Эспаньол – Овьедо – 2:0 (по сумме двух матчей 2:1)

Голы: Пуадо, 44, 45+2

Мудрик рискует получить в Челси 60-миллионного конкурента – украинец безнадежно проигрывает по статистике

Первый матч между командами закончился с минимальным преимуществом Овьедо. Впрочем, во втором матче бывшая команда Андрея Лунина не смогла устоять под натиском Эспаньола. В конце первого тайма Пуадо оформил дубль и разрушил мечту Овьедо впервые за 20 лет выйти в Ла Лигу. Голы нападающего каталонцев остались единственными в матче.

В итоге Эспаньол повысился в классе, став третьим новичком. Ранее путевки в Ла Лигу получили Вальядолид и Леганес.