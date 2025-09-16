Программу тура закрыл феерический поединок на Корнелья Эль Прат, где Эспаньол принимал Мальорку. В случае победы каталонцы поднялись бы в топ-3 Ла Лиги. “Попугаи” в новом чемпионате успели переиграть Атлетико, да и победа над крепкой Осасуной выглядела убедительно.

Балеарцы же подходили к встрече только с одним очком в активе, однако они имели очень тяжелый календарь. Подопечные Ягобы Арасете за три предыдущих тура успели встретиться с Реалом и Барселоной – обоим дали бой, но поражения избежать не удалось. Теперь же островитяне должны были цепляться хотя бы за ничью, чтобы покинуть зону вылета.

Хозяева стартовали очень хорошо. Уже на 6-й минуте Фернандес мог открывать счет, подхватив отскок на левом краю штрафной и нанеся удар. Рикошетом от защитника мяч попал в перекладину.

На 20-й же минуте Милья вывел Эспаньол вперед, замкнув на ближней стойке прострел Ромеро с левого фланга. Еще через 14 минут каталонцы удвоили свое преимущество вследствие навеса Долана с правого – Фернандес на этот раз не простил, пробив головой в девятку. 2:0!

Однако Мальорка не уступала в активности и остроте. Организовав несколько моментов, островитяне заработали пенальти. Его на 45-й минуте реализовал Мурики, а еще через три минуты гости оказались в большинстве!

Арбитр показал Мильи прямую красную за протесты – слишком уж агрессивно Пере высказывался относительно игнорирования фола против себя. В Испании сразу же пошли теории заговора в пользу Реала, с которым Эспаньол сыграет в следующем туре.

Si esto lo diz Vinicius cada semana o Raphinha ...

Ah, pero si lo diz alguno del resto de 18 equipos ?



Dicho esto, si se lo dices a la cara al árbitro y te caza diciéndoselo, pa mí ye roja clara.

Mojica picó a Pere Milla y cayó en la trampa. pic.twitter.com/ewnblNqhP1 - RSG (@siempreRSG) 15 сентября, 2025

Команды отправились отдыхать при счете 2:1. Второй тайм уже не был равным – Мальорка оказывала колоссальное давление, отыгравшись на 65-й минуте. Дубль оформил Дардер, который замкнул кросс от Дардера. Рикошетом от каркаса мяч залетел в сетку. 2:2!

Впрочем, дожать хозяев не удалось. Более того – на 80-й минуте Эспаньол умудрился заработать пенальти. Кике Гарсия уверенно прошил голкипера с "отметки". 3:2 В дальнейшем каталонцы отошли в низкий блок и защищались до самого конца.

В конце концов, они удержали свою героическую победу, поднявшись в топ-3 Ла Лиги! Впереди Эспаньола только Реал, который имеет на 2 очка больше – и Барселона, которая имеет лучшую разницу голов.

