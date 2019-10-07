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Эспаньол уволил Гальего и назначил нового главного тренера

21:38 33 Читати українською
Эспаньол уволил Гальего и назначил нового главного тренера
Пабло Мачин / EFE

Руководство Эспаньола провело изменения на тренерском мостике аутсайдера испанской Ла Лиги.

Давид Гальего уволен с должности тренера "попугаев". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Специалист возглавил барселонцев в июне и сумел вывести Эспаньол в групповой этап Лиги Европы. Однако, в испанском первенстве каталонцы неудачно стартовали и занимают предпоследнюю строчку после 8-ми туров, одержав лишь одну победу в чемпионате.

Вакантной должность главного тренера Эспаньола пробыла недолго. Уже несколько минут спустя клуб объявил о назначении Пабло Мачина. В прошлом сезоне он работал с Севильей и вывел нервионцев в Лигу Европы. Также он тренировал Нумансию и Жирону.

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Пабло Мачин Пабло Мачин Давид Гальего Давид Гальего Эспаньол Эспаньол Испания
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