Эспаньол уволил Гальего и назначил нового главного тренера

Руководство Эспаньола провело изменения на тренерском мостике аутсайдера испанской Ла Лиги.

Давид Гальего уволен с должности тренера "попугаев". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хетафе одолел Реал Сосьедад, Атлетико расписал ничью с Вальядолидом: 8-й тур Примеры, матчи воскресенья

Специалист возглавил барселонцев в июне и сумел вывести Эспаньол в групповой этап Лиги Европы. Однако, в испанском первенстве каталонцы неудачно стартовали и занимают предпоследнюю строчку после 8-ми туров, одержав лишь одну победу в чемпионате.

Вакантной должность главного тренера Эспаньола пробыла недолго. Уже несколько минут спустя клуб объявил о назначении Пабло Мачина. В прошлом сезоне он работал с Севильей и вывел нервионцев в Лигу Европы. Также он тренировал Нумансию и Жирону.

Fi de l'etapa de David Gallego al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/nRtKiqiJEL



¡Muchas gracias por todos estos años en el club, David! ¡Buena suerte en el futuro!#EspècieEnExpansió | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/B8K9MFT34E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду