Эспаньол уверенно победил Вальядолид: 26 тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 26 тура Ла Лиги Эспаньол разобрался с Вальядолидом.

Чемпионат Испании 2018/19, 26 тур

Эспаньол – Вальядолид – 3:1

Голы: Иглесиас, 1, Эрмосо, 56, Ву Ли, 65 – Алькарас, 17

Нереализованный пенальти: Гвардиола, 45+2

Вильярреал – Алавес – начало матча в 17:15

Уэска – Севилья – начало матча в 19:30

Не успели команды начать матч, а Эспаньол уже повел в счете, Иглесиас на 18 секунде забил самый быстрый гол в этом сезоне. Впрочем, Вальядолид сравнял счет на 17 минуте, а перед перерывом мог выйти и вперед, однако Серхи Гвардиола нереализовал пенальти. А во втором тайме "канарейки" вырвали победу, Эрмосо вывел каталонцев вперед, а поставил точку в матче Ву Ли, который стал первым китайцем, забив в Ла Лиге.



Благодаря этой победе Эспаньол набрал 33 очка и поднялся на 11 позицию, Вальядолид с 26 пунктами остался шестнадцатым.