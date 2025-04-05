Эспаньол устроил сенсационный разгром Райо Вальекано
Эспаньол в рамках матча-открытия 30-го тура Ла Лиги 2024/25 победил Эспаньол (4:0). Отчет читайте на "Футбол 24".
Райо Вальекано держался в зоне еврокубков, демонстрируя очень убедительный футбол. Проблем в домашке с Эспаньолом никто не ожидал, ведь "попугаи" борются за выживание. Казалось, что мадридцы спокойно победят каталонцев.
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Нельзя сказать, что хозяева провели прямо таки провальный поединок. "Молнии" провели больше ударов и касаний в штрафной, да и топовые моменты у них были. Чего только стоит комбинация с выстрелом Де Фрутоса с правого края – Жоану Гарсии пришлось парировать с девятки.
Parada de Joan García para evitar el gol de @Jorge_deFrutosS.- Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 4 апреля, 2025
¡Vamos Rayo!#LALIGAHighlights #RayoEspanyol pic.twitter.com/maaVSnWn0U
А где-то просто не везло – как в атаке с замыканием Альваро Гарсии.
¡Buscó Álvaro García el primero tras un pase de Andrei!#LALIGAHighlights #VamosRayo pic.twitter.com/LBRjbkH4y4- Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 4 апреля, 2025 г
Впрочем, важно отметить, что Эспаньол по статистике отставил не сильно. У гостей тоже были крутые эпизоды у чужих ворот. Например, Хави Пуадо на 34-й минуте классно пробивал с угла штрафной, заставляя Баталью выполнять сейв.
@javipuado20 #LALIGAHighlights #RayoEspanyol pic.twitter.com/dE8xeP81ih- ОКР Эспаньол де Барселона (@RCDEspanyol) 4 апреля, 2025
Что наиболее важно, каталонцы не страдали расточительством. Райо Вальекано не сумел реализовать ни одного момента, а вот Эспаньол отличился трижды. Счет был открыт уже на 12-й минуте с углового, который замкнул Кабрера, а контратака на 16-й завершилась точным выстрелом Роберто Фернандеса – так "попугаи" оформили 0:2.
На 72-й же минуте Эспаньол заработал пенальти, который реализовал Пуадо. 0:3 На 90-й минуте Милья еще и четвертый гол вколотил, окончательно опозорив Райо Вальекано. Мадридцы в результате этого поражения покинули топ-7 Ла Лиги, а вот каталонцы оторвались от зоны вылета на пять очков!
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