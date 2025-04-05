Райо Вальекано держался в зоне еврокубков, демонстрируя очень убедительный футбол. Проблем в домашке с Эспаньолом никто не ожидал, ведь "попугаи" борются за выживание. Казалось, что мадридцы спокойно победят каталонцев.

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Нельзя сказать, что хозяева провели прямо таки провальный поединок. "Молнии" провели больше ударов и касаний в штрафной, да и топовые моменты у них были. Чего только стоит комбинация с выстрелом Де Фрутоса с правого края – Жоану Гарсии пришлось парировать с девятки.

А где-то просто не везло – как в атаке с замыканием Альваро Гарсии.

Впрочем, важно отметить, что Эспаньол по статистике отставил не сильно. У гостей тоже были крутые эпизоды у чужих ворот. Например, Хави Пуадо на 34-й минуте классно пробивал с угла штрафной, заставляя Баталью выполнять сейв.

Что наиболее важно, каталонцы не страдали расточительством. Райо Вальекано не сумел реализовать ни одного момента, а вот Эспаньол отличился трижды. Счет был открыт уже на 12-й минуте с углового, который замкнул Кабрера, а контратака на 16-й завершилась точным выстрелом Роберто Фернандеса – так "попугаи" оформили 0:2.

На 72-й же минуте Эспаньол заработал пенальти, который реализовал Пуадо. 0:3 На 90-й минуте Милья еще и четвертый гол вколотил, окончательно опозорив Райо Вальекано. Мадридцы в результате этого поражения покинули топ-7 Ла Лиги, а вот каталонцы оторвались от зоны вылета на пять очков!

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