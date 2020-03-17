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Эспаньол сообщил о 6 положительных тестах на коронавирус в клубе

17 марта 23:40 10 Читати українською
Эспаньол сообщил о 6 положительных тестах на коронавирус в клубе
Эспаньол сообщил о 6 положительных тестах на коронавирус в клубе / ФК Эспаньол

Испанский клуб сообщил, что шесть членов первой команды сдали положительный тест на коронавирус.

Эспаньол на своем официальном сайте сообщил о шести положительных тестах на коронавирус среди игроков и тренеров первой команды. Имена больных не сообщаются.

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Клуб из Барселоны заверил, что больные придерживаются всех рекомендаций медиков. У всех – легкие симптомы COVID-19.

К слову, несколько дней назад каталонский клуб пошел на карантин, прекратив тренировки. Игроки изолированы в собственных домах.

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