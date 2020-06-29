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Эспаньол – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча с шедевральным ассистом Бензема

08:48 - Читати українською
Эспаньол – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча с шедевральным ассистом Бензема
Эспаньол – Реал – видео гола и обзор матча 28 июня 2020 / ФК Реал Мадрид

Эспаньол уступил мадридскому Реалу в рамках 32 тура Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Эспаньол – Реал Мадрид.

 
Каземиро 45’
45’ Каземиро

Победу "сливочным" принес единственный гол Каземиро, забитый в конце первого тайма. Впрочем, главным героем эпизода стал Карим Бензема, который эффектной передачей пяткой между ног сопернику вывел бразильца на ударную позицию. Испортить такой пас было бы настоящим преступлением.

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Реал благодаря этой победе закрепился на первом месте Примеры, опережая Барселону на 2 очка. Даже в случае одинакового количества очков подопечные Зидана все равно будут иметь преимущество благодаря лучшим показателям в личных матчах.

А вот у Эспаньола катастрофа – каталонцы является явным аутсайдером с призрачными шансами на сохранение прописки. До выхода из зоны вылета "попугаям" не хватает 10 очков.

blog_ava
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Испания Карим Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Эспаньол Эспаньол Эспаньол - Реал Мадрид
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