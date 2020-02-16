Леганес разошелся миром с Бетисом, Эспаньол расписал боевую ничью с Севильей: 24-й тур Ла Лиги, воскресенье

Бетис на выезде расписал ничью с Леганесом, Севилья дома не смогла переиграть Эспаньол в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Отчет об этом и другие матчи воскресенья читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 24-й тур

Севилья – Эспаньол – 2:2

Голы: Окампос, 15 Сусо, 80 – Эмбарба, 35, У Лэй, 50

Удаление: В. Санчес, 69 (вторая желтая)

Леганес – Бетис – 0:0

Удаление: Иглесиас, 90+3 (Б)

Реал Мадрид – Сельта – начало в 22:00

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Воскресный игровой день открывал поединок Севилья – Эспаньол. Аутсайдер первенства начал поединок без 3-их основных игроков. Это сразу дало о себе знать – на 15-й минуте Лукас Окампос забежал за спину защитнику и в касание пробил головой открыв счет в матче. Шанса отыграться долго ждать не пришлось – на 35-й рефери назначил спорный штрафной удар. Его реализовал Адриан Эмбарба, мощно выстрелив в левый нижний угол – 1:1.

Это придало сил "попугаям" и уже в начале второго тайма они смогли выйти вперед. У Лэй в борьбе с двумя защитниками оказался первым на мяче и в касание пробил кипера хозяев. Но на 69-й гости остались в меньшинстве, и андалусийцы ринулись в атаку. После нескольких неудачных попыток Хесус Сусо на 80-й молниеносно пробил на грани штрафной без шансов для голкипера. Хозяева и в дальнейшем пытались забить, но "попугаи" организовали оборону и смогли удержать ничью. Севилья не смогла вернутся в зону ЛЧ, а Эспаньол поднялся на 19-ю строчку чемпионата.

Леганес дома принимал Бетис. Команды начали поединок от обороны, добавляя активности на контратаках. На 29-й хозяева могли выйти вперед с помощью пенальти, но после просмотра VAR арбитр отменил решение. Более в первой половине встречи интересных моментов зрители не увидели.

Во втором тайме темп игры не изменился. Первый опасный момент возник увидели на 81-й минуте – Карлес Аленья упустил стопроцентный момент, пробив по центру ворот точно в руки голкиперу. На последних минутах гости остались в меньшинстве после удаления Иглесиаса, но игроки Леганеса использовать преимущество не успели. Изменений в турнирную таблицу этот матч не внес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ