Эспаньол подписал талантливого форварда перед ответным матчем против Зари

Аргентинский нападающий Хонатан Кальери отныне будет защищать цвета Эспаньола.

Эспаньол усилился Хонатаном Кальери, сообщает официальный сайт клуба.

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25-летний нападающий будет выступать за каталонский клуб на правах аренды. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. Права на аргентинца принадлежат Депортиво Мальдонадо.

Прошлый сезон Кальери провел в Алавесе на правах аренды. В сезоне Ла Лиги 2018/19 Хонатан провел 34 матча в которых отличился 9-ю голами и двумя ассистами.

Напомним, уже 29 августа состоится поединок Заря – Эспаньол в рамках ответного матча последнего квалификационного раунда Лиги Европы. В первой встрече испанцы победили со счетом 3:1.

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