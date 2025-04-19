Поединок в Барселоне между Эспаньолом и Хетафе трудно назвать ярким. Командам в основное время даже по десятку ударов провести не удалось, в их суммарный показатель ожидаемых голов не дотянул и до 1,0 xG. Тем не менее, интересные моменты на поле возникали.

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Каталонцам очень повезло с сейвами Жоана Гарсии, которому удалось выполнить два фантастических сейва. По его воротам пробивали с минимальной дистанции, однако голкипер спас "попугаев". После этих действий понимаешь, почему в Жоане заинтересовались Барселона и Арсенал.

Его визави Сория тоже не спал, парировав невероятный удар со стандарта в левую девятку.

Впрочем, от гола на 39-й минуте Давид не выручил. Хозяева открыли счет усилиями Кумбуллы, которому удалось зацепиться за подачу с углового и пробить в левый угол. Таким образом, Эспаньол стал командой с наибольшим количеством первых голов в Ла Лиге, забитых защитниками – их аж шесть, причем Кумбулла провел половину.

Хетафе должен был отыгрываться, однако в начале второго тайма мадридцы остались в меньшинстве из-за грубой игры Уче. Вдесятером осилить Эспаньол не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал третью подряд победу "попугаев" – они оторвались от зоны вылета аж на девять очков. Подопечные Пепе Бордаласа имеют на один зачетный балл больше.

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