toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Эспаньол отказался от Факундо Феррейры – экс-форвард Шахтера не впечатлил испанцев

10 апреля 22:44 33 Читати українською
Эспаньол отказался от Факундо Феррейры – экс-форвард Шахтера не впечатлил испанцев
Факундо Феррейра / Marca

Форвард Эспаньола Факундо Феррейра покинет испанский клуб по окончании текущего сезона.

Факундо Феррейра не впечатлил тренерский штаб Эспаньола и вынужден вернуться в Бенфику по завершении текущего сезона, сообщает AS.

Луизао рассказал, почему Бенфика отдала в аренду экс-форварда Шахтера Феррейру

Отметим, что аргентинец выступает за "попугайчиков" на правах аренды. Эспаньол имеет право выкупа нападающего за 8 млн евро, однако решил не осуществлять полноценный трансфер.

К слову, Факундо Феррейра провел 24 поединков в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 8 голов и 1 ассист. Напомним, аргентинец выступал за Шахтер с 2015 по 2018 года.

Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцу

blog_ava
Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцу
10 апреля
420
Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Факундо Феррейра Факундо Феррейра Эспаньол Эспаньол Бенфика Бенфика Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
8
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Борнмут
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук