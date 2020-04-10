Эспаньол отказался от Факундо Феррейры – экс-форвард Шахтера не впечатлил испанцев

Форвард Эспаньола Факундо Феррейра покинет испанский клуб по окончании текущего сезона.

Факундо Феррейра не впечатлил тренерский штаб Эспаньола и вынужден вернуться в Бенфику по завершении текущего сезона, сообщает AS.

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Отметим, что аргентинец выступает за "попугайчиков" на правах аренды. Эспаньол имеет право выкупа нападающего за 8 млн евро, однако решил не осуществлять полноценный трансфер.

К слову, Факундо Феррейра провел 24 поединков в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 8 голов и 1 ассист. Напомним, аргентинец выступал за Шахтер с 2015 по 2018 года.

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