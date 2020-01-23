Эспаньол оформил третий дорогой трансфер – 40 млн евро перед страхом Сегунды

Эспаньол продолжает свою активную трансферную кампанию, надеясь сохранить место в элите.

Очередным новичком "попугаев" стал форвард Райо Вальекано Адриан Эмбарба, информирует официальный сайт клуба.

Кубок Испании: Вальядолид вылетел от Тенерифе, Гранада дожала Бадалону, Вильярреал разгромил Жирону

Контракт нападающего с Эспаньолом рассчитан до 30 июня 2024 года, сумма трансфера – 10 млн евро. Эмбарба отличился 7 голами и 11 ассистами в 23 матчах Сегунды текущего сезона. Он стал третьим трансфером Эспаньола в январе. Ранее на Корнелья-Эль Прат перебрались Рауль Де Томас из Бенфики (20 млн), и Леандро Кабрера из Хетафе (10 млн).

Сейчас именно Эспаньол занимает последнюю строчку Примеры, отставая от спасительного 17 места на четыре очка.

11 альтернативних зірок Прімери, яких відкрила статистика: чемпіон світу, севільський "дідусь", знедолений аргентинець