Эспаньол объявил о 10 случаях коронавируса – количество больных выросло

Абелардо, который возглавляет аутсайдера Примеры, рассказал о ситуации в клубе после того, как у нескольких игроков обнаружили COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось о 6 зараженных в лагере Эспаньола, но их оказалось больше.

"Сейчас в первой команде обнаружено 10 случаев – среди них 8 футболистов и 2 тренера. Я нахожусь на самоизоляции и раз в неделю провожу совещание с командой. Давно не видел своих родителей и бабушку, которой 89 лет, поскольку боюсь заразить их. Конечно, наша команда хочет вернуться на поле и снова проводить матчи.

Сейчас футбол – это то, о чем стоит думать в последнюю очередь, ведь ситуация очень сложная. Надеюсь, чемпионат возобновится только тогда, когда здоровью футболистов ничего не будет угрожать", – рассказал Абелардо Cope.

Заметим, на момент остановки чемпионата Эспаньол занимал последнее место в Примере.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо