Эспаньол дома разделил очки с Уэской

Первый матч 24-го тура испанской Примеры завершился результативной ничьей между Эспаньолом и Уэской.

Чемпионат Испании 2018/2019, 24-й тур

Эспаньол – Уэска ​​– 1:1

Голы: Гранеро, 20 – Ечеита, 47

Эспаньол начал встречу очень агрессивно: так, на 14-й минуте после удара Борхи Иглесиаса мяч с линии ворот Уэски ​​пришлось выносить защитнику гостей, а на 15-й Ву Ли пробил рядом со штангой. В конце концов, давление дало о себе знать на 20-й минуте, когда каталонцы заработали штрафной, а Эстебан Гранеро красивым ударом через стенку переправил сферу в девятку – 1:0. Уэска ​​могла сравнять счёт на 32-й, но неплохой выстрел Авилы вытащил Диего Лопес.

Во втором тайме Уэска ​​выглядела живее, в чем очень помог ранний гол. На 47-й минуте Хавьер Ечеита подхватил скидку Хавьера Пулидо и с минимального расстояния переправил мяч в верхний левый угол – 1:1. В дальнейшем гости выглядели достаточно агрессивно, заставив Диего Лопеса сделать несколько важных сейвов – особенно эффектным было спасение после удара головой в исполнении Кучо Эрнандеса под перекладину. Превратить своё давление в победный гол Уэске ​​не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Эспаньол набрал 30 очков и обошел Леганес, заняв тринадцатое место. Уэска ​​с 19 зачётными баллами продолжила пребывание на дне турнирной таблицы.