toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Эспаньол дома разделил очки с Уэской

22 февраля 23:55 2 Читати українською
Эспаньол дома разделил очки с Уэской
Эспаньол – Уэска ​​– 1:1

Первый матч 24-го тура испанской Примеры завершился результативной ничьей между Эспаньолом и Уэской.

Чемпионат Испании 2018/2019, 24-й тур

Эспаньол – Уэска ​​– 1:1

Голы: Гранеро, 20 – Ечеита, 47

Эспаньол начал встречу очень агрессивно: так, на 14-й минуте после удара Борхи Иглесиаса мяч с линии ворот Уэски ​​пришлось выносить защитнику гостей, а на 15-й Ву Ли пробил рядом со штангой. В конце концов, давление дало о себе знать на 20-й минуте, когда каталонцы заработали штрафной, а Эстебан Гранеро красивым ударом через стенку переправил сферу в девятку – 1:0. Уэска ​​могла сравнять счёт на 32-й, но неплохой выстрел Авилы вытащил Диего Лопес.

Во втором тайме Уэска ​​выглядела живее, в чем очень помог ранний гол. На 47-й минуте Хавьер Ечеита подхватил скидку Хавьера Пулидо и с минимального расстояния переправил мяч в верхний левый угол – 1:1. В дальнейшем гости выглядели достаточно агрессивно, заставив Диего Лопеса сделать несколько важных сейвов – особенно эффектным было спасение после удара головой в исполнении Кучо Эрнандеса под перекладину. Превратить своё давление в победный гол Уэске ​​не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Эспаньол набрал 30 очков и обошел Леганес, заняв тринадцатое место. Уэска ​​с 19 зачётными баллами продолжила пребывание на дне турнирной таблицы.

Испания25 турКорнелья-Эль Прат (Барселона)

Эспаньол - Уэска: Пятница 22 февраля 2019

Эспаньол
Матч окончен
1 : 1
Уэска
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Эспаньол Эспаньол Уэска Уэска Эспаньол - Уэска
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
15
мин
Мариуполь
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук