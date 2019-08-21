Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – шестой летний трансфер испанцев

Защитник Севильи Себастьян Коршия на правах аренды перешел в Эспаньол. Испанцы существенно усиливаются этим летом.

Эспаньол на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника Севильи Себастьяна Коршия. Француз будет выступать за "бело-синих" год на правах аренды, также клуб имеет опцию выкупа. Это уже шестой летний трансфер команды из Каталонии.

Бавария может подписать хавбека Эспаньола – соперника Зари в Лиге Европы

Футболист перебрался в Андалусию 2 года назад, но не смог закрепиться в команде и прошлый сезон провел на правах аренды в Бенфике.

Напомним, уже завтра, 22 августа, Эспаньол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы будет дома принимать луганскую Зарю.

Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄ