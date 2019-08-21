Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – шестой летний трансфер испанцев

Защитник Севильи Себастьян Коршия на правах аренды перешел в Эспаньол. Испанцы существенно усиливаются этим летом.
Эспаньол на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника Севильи Себастьяна Коршия. Француз будет выступать за "бело-синих" год на правах аренды, также клуб имеет опцию выкупа. Это уже шестой летний трансфер команды из Каталонии.
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Футболист перебрался в Андалусию 2 года назад, но не смог закрепиться в команде и прошлый сезон провел на правах аренды в Бенфике.
Напомним, уже завтра, 22 августа, Эспаньол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы будет дома принимать луганскую Зарю.
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