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Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – шестой летний трансфер испанцев

14:24 27 Читати українською
Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – шестой летний трансфер испанцев
Себастьян Коршия / ФК Севилья

Защитник Севильи Себастьян Коршия на правах аренды перешел в Эспаньол. Испанцы существенно усиливаются этим летом.

 

Эспаньол на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника Севильи Себастьяна Коршия. Француз будет выступать за "бело-синих" год на правах аренды, также клуб имеет опцию выкупа. Это уже шестой летний трансфер команды из Каталонии.

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Футболист перебрался в Андалусию 2 года назад, но не смог закрепиться в команде и прошлый сезон провел на правах аренды в Бенфике.

Напомним, уже завтра, 22 августа, Эспаньол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы будет дома принимать луганскую Зарю.

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Испания Трансферы Себастьян Коршия Себастьян Коршия Эспаньол Эспаньол Севилья Севилья Трансферы Чемпионата Испании Эспаньол - Заря
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