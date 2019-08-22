Эспаньол – Заря: прогноз Игоря Цыганыка на матч квалификации Лиги Европы

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык сделал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между Эспаньолом и Зарей.

"Эспаньол – бесспорно, хорошая команда. Испанцы на бумаге выглядят фаворитом противостояния. Хорошо для Зари, что первый поединок состоится на выезде. Как показали первые матчи под руководством Виктора Скрипника, луганчанам пока не удается играть первым номером, есть проблемы с позиционной атакой. В то же время команда хорошо чувствует себя на контратаках, когда можно играть вторым номером, тогда возникают свободные зоны у соперника.

Эспаньол – Заря: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Да, чемпионат Испании начался позже, чем украинская Премьер-лига, однако это не будет иметь определяющее значение. Судя по матчам Эспаньола в квалификации Лиги Европы, проблем с кондициями у соперника нет. Испанцы целый год находятся в форме.

Рискну предположить, что обе команды забьют. После этой встречи в Испании смогу дать ответ, пройдет ли Заря дальше. Украинцам нужно дать бой, показать зубы. Сможет ли молодая команда Скрипника сделать это в Испании – вопрос. Не думаю, что Заря пожертвует чемпионатом ради Лиги Европы, ведь не такой большой выбор исполнителей есть для ротации. Думаю, луганский клуб делает ставку на еврокубок, но о Премьер-лиге не забывает", – цитирует Цыганыка Bookmaker-ratings.

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