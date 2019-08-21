Эспаньол – Заря: пресс-конференция Виктора Скрипника перед матчем квалификации Лиги Европы

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против испанского Эспаньола.

"Нам очень приятно оказаться здесь и сыграть с такой хорошей командой, как Эспаньол. Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в то же время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе.

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Такой ритм – это часть футбола. За месяц проведем 10 игр. Трудно, но мы сами этого хотим. Мечтаем достигать успехов. Стараемся быть всегда на позитиве, чтобы быстрее восстанавливаться. Сыграть в таком городе, против клуба с большой историей – дорогого стоит. Это бесценный опыт. Сделаем все, для того, чтобы о нас говорили положительно.

Тренеру всегда неприятно, когда его футболисты получают травмы. Независимо от амплуа и возраста. Травмы – часть футбола. Поэтому в командах и бывает больше 20 футболистов. Где, если не через такие игры, молодым ребятам набираться опыта? Ребята, которые сыграют завтра, долго не забудут матч против Эспаньола. Шанс не просто посмотреть еврокубки по телевизору, а сыграть самому, выпадает далеко не всем. У нашей команды такой шанс есть. Уверен, что футболисты выйдут на поле с большим желанием и заменят травмированных или дисквалифицированных игроков.

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Надо быть вежливым гостем. Мы знаем нашу силу и знаем силу соперника. Завтра футбольное поле все рассудит. Нам очень хочется, чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту.

Мы смотрим на себя. Концентрируемся на своей игре. Разбираем соперника. То, что они проиграли дома Севильи, ни о чем не говорит. Мы тоже проиграли свой домашний поединок. Поэтому завтра встретятся два "неудачника", – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

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