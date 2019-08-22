"Эспаньол – середняк испанского футбола, с ним нужно играть на равных", – экс-голкипер Зари Тлумак

Бывший вратарь Зари Андрей Тлумак поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Эспаньола.

"Я знаю, что многие эксперты фаворитом этого противостояния считают Эспаньол. Я думаю иначе. Я не скрываю, что уже много времени внимательно слежу за тем, что происходит в Ла Лиге, и у меня была возможность неоднократно убедиться, что соперник Зари – это середняк испанского футбола, с которым не только можно, но и нужно играть на равных.

Эспаньол – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы

Считаю, что в Барселоне подопечные Виктора Скрипника забьют и не проиграют. Но это при условии невероятной самоотдачи. А поражение от Александрии только поможет им мобилизоваться. Важно, чтобы и Никита Шевченко был на высоте. Я знаю возможности этого вратаря, он не подведет. Ну и нужно немного везения", – рассказал Тлумак в комментарии Команда№1.

Напомним, матч Эспаньол – Заря состоится сегодня, 22 августа. Начало игры в 22:00.

Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄ