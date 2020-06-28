Эспаньол – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги, в котором "бланкос" могут уйти в отрыв от Барселоны

Эспаньол в рамках 32-го тура испанской Примеры Эспаньол принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 32-го тура Ла Лиги Эспаньол – Реал Мадрид начался в 23:00 по киевскому времени. В случае победы "сливочные" вернут лидерство в чемпионате и оторвутся от Барселоны на два зачётных балла.

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Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Эспаньол: Диего Лопес – Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила – Эмбарба, Рока, Давид Лопес, Дардер – де Томас, Ву Лей

Запасные: Педроса, В. Санчес, Налдо, Кальери, Мелендо, Хави Лопес, Варгас, Калеро, Ойер, Лосано, Кампусано, Меламед

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос – Иско, Бензема, Азар

Запасные: Ареоля, Альтубе, Милитао, Бейл, Хамес, Б. Диас, М. Диас, Винисиус, Родриго, Эрнандес, Гутьеррес, Асенсио

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