Эскудеро получил ужасную травму руки – видео досадного инцидента

Защитник Севильи Серхио Эскудеро неудачно приземлился после борьбы на втором этаже и серьезно травмировал локоть.

На 83-й минуте матча Севилья – Вильярреал защитник хозяев Серхио Эскудеро получил ужасную травму.

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28-летний защитник высоко прыгнул, пытаясь выиграть верховую борьбу. Впрочем, приземление ему не удалось – локоть футболиста подвергся серьезному повреждению.

Meu amigo!

Olha como o lateral do Sevilla, Escudero, caiu no gramado. pic.twitter.com/2oDODweLNi — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 26 серпня 2018 р.

Медики сейчас обследуют футболиста на наличие перелома. О сроке восстановления Эскудеро будет сообщено позже.