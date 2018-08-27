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Эскудеро получил ужасную травму руки – видео досадного инцидента

10:32 127 Читати українською
Эскудеро получил ужасную травму руки – видео досадного инцидента
Серхио Эскудеро / Фото: соцсети

Защитник Севильи Серхио Эскудеро неудачно приземлился после борьбы на втором этаже и серьезно травмировал локоть.

На 83-й минуте матча Севилья – Вильярреал защитник хозяев Серхио Эскудеро получил ужасную травму.

Валенсия сенсационно уступила Эспаньолу, Севилья и Вильярреал разошлись миром

28-летний защитник высоко прыгнул, пытаясь выиграть верховую борьбу. Впрочем, приземление ему не удалось – локоть футболиста подвергся серьезному повреждению.

Медики сейчас обследуют футболиста на наличие перелома. О сроке восстановления Эскудеро будет сообщено позже.

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Севилья - Вильярреал: Воскресенье 26 августа 2018

Севилья
Матч окончен
0 : 0
Вильярреал
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