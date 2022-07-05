Нуну Эшпириту Санту после продолжительной творческой паузы в карьере все же трудоустроился.

48-летний португалец официально стал главным тренером Аль-Иттихада, сообщает пресс- служба клуба . Нуну подписал контракт на 2 года.

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Последним местом работы специалиста был Тоттенхэм, с которым он работал в течение июля-ноября 2021 года. Еще раньше Эшпириту Санту возглавлял Вулверхэмптон, Порту, Валенсию, Риу Аве, а в Панатинаикосе и Малаге был тренером вратарей.

Отметим, Аль-Иттихад является довольно серьезным клубом Ближнего Востока. Прошлый сезон "тигры" завершили на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

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