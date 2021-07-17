Новый наставник лондонского Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту высказался относительно возможного возвращения вингера Гарета Бейла. Прошлый сезон он провел в британской столице на правах аренды из мадридского Реала.

Португальский специалист подтвердил, что валлиец не вернется в лагерь "шпор" на сезон 2021/22, сообщает Goal.

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Вингер повторно присоединился к лондонцам на правах аренды из Реала в прошлом году и периодически демонстрировал качества себя "прежнего", например, с хет-триком в ворота Шеффилд Юнайтед (4:0). В целом лидер сборной Уэльса 10 раз выходил в старте за свои 20 матчей в Премьер-лиге и забил 10 мячей.

Будущее Бейла до сих пор окутано туманом. По слухам, он мог вернуться в северный Лондон и на новый сезон, и даже собирался завершить карьеру. Однако, Эшпириту Санту опроверг все разговоры о возможном третьем пришествии 32-летнего исполнителя в Тоттенхэм во время своей первой пресс-конференции в должности. "Гарет Бейл не будет частью нашего состава", – кратко заявил португалец.

У Бейла остается год по контракту с Реалом. Он до сих пор находится в отпуске из-за выступлений в сборной на Евро-2020 и присоединится к сборам команды Карло Анчелотти перед новым сезоном в конце июля.

Валлиец все еще может вернуть статус ведущего игрока на Бернабеу. Анчелотти, с которым Бейл работал в предыдущий этап итальянца в Реале, якобы рассчитывает на него.

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