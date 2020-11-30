"Хименес сейчас на обследовании. Он пришел в себя. С ним все в порядке, учитывая серьезность проблемы. Это было очень серьезно. Плохой момент для всех. Видишь панику в глазах медицинского персонала и начинаешь думать, как он? Мы обеспокоены. Он говорит и находится в сознании. Хименес в надежных руках.

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Мы выступили потрясающе. Я очень горд сегодня. Команда показала сердце, было очень приятно увидеть, как они бегали и работали. Мы хотим расти и совершенствоваться. Вулверхэмптон все сделал очень хорошо. Было много проблем.

Что касается схемы с 4 защитниками, мы должны совершенствоваться. Хотим стать менее предсказуемыми. Мы никогда не откажемся от нашей базы, идентичности. Мы можем расти, улучшать нашу игру и привлекать больше футболистов", – приводит слова Санту BBC.

Отметим, что Вулверхэмптон минимально переиграл Арсенал (2:1), а Хименес был заменен уже на 15 минуте встречи после жесткого стыка с Давидом Луисом.

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