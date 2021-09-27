"Мы не сыграли хорошо. План на матч не был хорошим. Решение не были удачными. В общем, это был не наш день, определенно не наш. Буду честным, когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить в жизнь.

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я беру на себя ответственность, потому что решение не соответствовали установке. Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру. Мы были недостаточно агрессивны, чтобы контролировать движение Арсенала в центре поля. Мы страдали, когда хотели идти вперед, и постоянно позволяли Арсеналу наступать. Это то, что я называю плохими решениями.

Мы подготовились к игре, провели хорошую тренировку, но не смогли это воплотить в жизнь. Мы были недостаточно сильны. Я очень честный. Это нелегко говорить. Решение не соответствовали игровому плану", – приводит слова Санту BBC.

Отметим, что Арсенал переиграл Тоттенхэм в дерби (3:1) – "канониры" забили трижды еще до перерыва и обогнали "шпор" в турнирной таблице.

Арсенал уверенно победил Тоттенхэм в дерби Северного Лондона – "шпоры" пропустили три гола в третьем матче АПЛ подряд