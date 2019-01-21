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Эшли Коул станет игроком Дерби Каунти – защитник будет играть под руководством Лэмпарда

21 января 17:39 59 Читати українською
Эшли Коул станет игроком Дерби Каунти – защитник будет играть под руководством Лэмпарда
Эшли Коул / reuters

Легендарный английский защитник Эшли Коул продолжит карьеру в Чемпионшипе.

38-летний Коул, который недавно покинул Лос-Анджелес Гэлакси, до конца этой недели присоединится к Дерби Каунти, утверждает Sky Sports. Футболист и клуб уже согласовали детали контракта, который будет рассчитан на 6 месяцев.

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Отметим, что Дерби Каунти возглавляет легендарный игрок Челси Фрэнк Лэмпард с которым Коул играл бок о бок в составе "синих" на протяжении 8 лет. Эшли покинул Челси в 2014 году, перейдя в Рому.

"Коул – настоящий профессионал и отличный парень. Мы ждем его. Я знаю, что он сейчас в хорошей форме и у него еще много жажды к футболу. Мы с ним хорошие друзья", – сказал Лэмпард.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Эшли Коул Эшли Коул Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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