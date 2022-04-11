Экс-звезда Арсенала, Челси и сборной Англии, а ныне ассистент Фрэнка Лэмпарда в Эвертоне проходит как один из потерпевших по громкому делу.

Суд Ноттингема начал рассмотрение дела о серии вооруженных ограблений. Одними из потерпевших стали Эшли Коул и его девушка Шэрон Кану.

Их дом был ограблен в январе 2020 года. Вооруженные преступники в балаклавах связали руки экс-футболисту, требуя деньги и драгоценности, угрожая при этом ножом. Добычей грабителей стали дорогие часы, смартфоны, деньги, украшения и другие ценные вещи. Кроме потери имущества Эшли Коул мог пострадать и физически, ведь преступники угрожали отрезать ему пальцы плоскогубцами на глазах у девушки и двоих детей.

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Еще одним пострадавшим игроком стал экс-игрок Тоттенхэма Том Хадлстоун, дом которого также ограбили, пока он участвовал в одном из матчей. В общей сложности в качестве обвиняемых по делу проходят 11 человек, сообщает Daily Mail.

Эта банда также подозревается в краже диадемы, которую одевал Эдуард VII на коронацию. Ее стоимость оценивается в 3,75 млн фунтов.

Напомним, недавно 41-летний Коул стал тренером Виталия Миколенко, войдя в штаб Фрэнка Лэмпарда в Эвертоне. В статусе игрока англичанин защищал цвета Арсенала, Челси, Ромы и Лос-Анджелес-Гелакси.

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