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Эшли Коул официально покинул Дерби

14:25 36 Читати українською
Эшли Коул официально покинул Дерби
Эшли Коул / Reuters

Экс-игрок Челси Эшли Коул покинул клуб, который возглавляет его бывший партнер Фрэнк Лэмпард.

"Бараны" на официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с 38-летним защитником.

Лэмпард рассказал, покинет ли он Дерби после невыхода в АПЛ

30 июня бывший игрок сборной Англии станет свободным агентом. Коул перешел в Дерби зимой этого года и успел наиграть 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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Напомним, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и не смогла повыситься в классе.

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