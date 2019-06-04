Эшли Коул официально покинул Дерби

Экс-игрок Челси Эшли Коул покинул клуб, который возглавляет его бывший партнер Фрэнк Лэмпард.

"Бараны" на официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с 38-летним защитником.

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30 июня бывший игрок сборной Англии станет свободным агентом. Коул перешел в Дерби зимой этого года и успел наиграть 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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Напомним, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и не смогла повыситься в классе.