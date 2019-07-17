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Эшли Коул может вернуться в Челси

17:54 37 Читати українською
Эшли Коул может вернуться в Челси
Коул и Лэмпард / фото из соцсетей

Опытный защитник Эшли Коул может вернуться в лондонский Челси в новой роли.

38-летний левый бэк, недавно покинувший Дерби, может стать помощником Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает Sky Sports.

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Коул в своем Instagram сообщил, что прибыл в Японию. Именно там находятся "синие" во время своего азиатского турне перед стартом нового сезона. По мнению издания, Коул принял предложение нового тренера лондонцев и присоединится к его тренерскому штабу.

Напомним, что Эшли Коул выступал в составе Челси в 2006-2014 гг. и завоевал с "пенсионерами" 9 трофеев, в частности, чемпионский титул в АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

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Англия Эшли Коул Эшли Коул Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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