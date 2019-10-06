Эсеола снова забил за Кайрат – украинец уверенно возглавляет бомбардирскую гонку

Экс-форвард Динамо Адеринсола Эсеола продолжает успешно реализовывать свои бомбардирские навыки в чемпионате Казахстана.

Украинский нападающий алматинского Кайрата Адеринсола Эсеола продолжает демонстрировать голевую феерию в чемпионате Казахстана. В матче 29-го тура против Актобе Эсеола забил четвертый гол своей команды, а сам поединок закончился разгромной победой хозяев 6:0.

Кайрат отказался продавать Эсеолу в Саудовскую Аравию

На 62-й минуте Адеринсола был заменен. Этот гол стал для украинца уже 18-м в этом чемпионате и он является лидером бомбардирской гонки.

В турнирной таблице Кайрат удерживает первое место, имея в своем активе 62 очка. В списке лучших голеадоров второе место занимает еще один представитель Кайрата – венгр Мартон Эппель с 16-ю точными выстрелами.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"