Украинский нападающий Адеринсола Эсеола не будет выступать за казахский Актобе, сообщает Meta Ratings.kz.

Эсеола может продолжить карьеру в Актобе – украинец уже прошел медосмотр в казахском клубе

30-летний футболист, успевший пройти медицинское тестирование в составе "красно-белых" на сборах в Турции, не смог договориться о финансовых условиях контракта. Адеринсола уже покинул расположение клуба.

Напомним, у Эсеолы раньше был опыт выступлений в казахском первенстве – в свое время он успел поиграть за Акжайик и Кайрат (в котором в 60 матчах забил 30 голов и снискал себе наибольшую славу). Последним клубом украинца была Ворскла – с полтавчанами у него был контракт до лета 2023-го, но, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде (всего 23 минуты в 2 матчах за полгода), его разорвали. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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